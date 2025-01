Avezzano 'porta d'Abruzzo', Di Pangrazio e il futuro della città

Restyling di Corso della libertà e Piazza Matteotti, Avezzano storica, Ciclovia delle stelle, due asili e una scuola, tutto senza aumentare le imposte: il sindaco di Avezzano (L'Aquila), Giovanni Di Pangrazio, oggi in sala consiliare ha tracciato un bilancio delle cose fatte nel 2024 annunciando grandi novità per il 2025.

Tra i lavori in partenza quelli per la rotatoria di Caruscino e la risistemazione di Piazza del Mercato: per quest'ultima il progetto è già pronto ed è stato trovato il finanziamento, 190 mila euro appena accreditati e derivanti dal caso Gielle; entro fine febbraio saranno appaltati i lavori.

Svelando il progetto per la nuova piazza di San Pelino, il sindaco traccia la rotta del piano quartieri. Nei prossimi due mesi sarà l'assessore Iride Cosimati, in stretta sinergia con i consiglieri delegati, a stilare una mappa degli interventi più urgenti da realizzare in queste aree della città". Avezzano è stata definita, nel corso della conferenza stampa, "la porta d'Abruzzo. Per realizzare questo obiettivo ambizioso - ha continuato il sindaco - ci stiamo avvalendo delle migliori professionalità marsicane".

Tra le cose fatte nell'anno appena concluso: rifacimento del campo da hockey, partnership per il campo da rugby, riqualificazione del velodromo comunale, lavori allo Stadio dei Pini, i moderni campi sportivi delle scuole Pomilio e Vivenza, lo sblocco storico del nuovo Municipio, i sottopassi, l'avvio del cantiere della scuola materna di via Pertini e gli asili d'infanzia di Via Fucino e dell'Orsetto Bernardo, che amplieranno l'offerta formativa del territorio. In fase di partenza, l'Urban center, a febbraio, verranno consegnati i lavori per la rifunzionalizzazione di Piazza Matteotti. Questo sarà anche l'anno della progettazione e dell'affinamento del nuovo piano del commercio di Avezzano, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria, e della concretizzazione degli ambiziosi progetti della Ciclovia delle stelle e di Avezzano storica.



