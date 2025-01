Treni soppressi e biglietti più salati, a Sulmona raccolta firme

"Vogliamo il ripristino delle corse soppresse e un blocco dell'aumento dei costi dell'abbonamento sulla tratta Sulmona - L'Aquila". Lo afferma il comitato pendolari della tratta ferroviaria che ha lanciato una petizione online sulla piattaforma change.org, diretta alla Regione Abruzzo e a Trenitalia.

"Come comitato pendolari abbiamo assistito alla soppressione delle corse ferroviarie a seguito dell'apertura della bretella di Santa Rufina a Sulmona. Questo ha provocato non solo disagio, ma anche un aumento ingiusto dei costi per i pendolari che utilizzano questo servizio ogni giorno", osservano i pendolari nella petizione.

"Infatti, nonostante l'inflazione annua stimata sia intorno al 2,5%, abbiamo subito un aumento del 15% dell'abbonamento solo quest'anno. E se consideriamo l'aumento complessivo dall'1 gennaio 2022 al 1 gennaio 2025, stiamo parlando di un aumento del 28%, quando l'indice dei prezzi al consumo nel triennio 2022-nov 2024 è stato dell'11,15% secondo i dati Istat. Questo"- secondo il comitato- "è inaccettabile e chiediamo un cambio immediato"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA