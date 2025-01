Nel 2024 raddoppiate le espulsioni da Prefettura L'Aquila

Sono pressoché raddoppiati i provvedimenti di espulsioni emessi dalla Prefettura dell'Aquila nel 2024 rispetto all'anno precedente.

Il dato è emerso nel corso della conferenza convocata dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo per tracciare il bilancio delle attività. "Sono raddoppiate le espulsioni - ha sottolineato il prefetto - ma è anche raddoppiato l'impegno, insieme a tutte le altre amministrazioni per portare avanti l'integrazione laddove possibile. Sono stati portati avanti diversi tavoli e firmati protocolli con associazioni di categoria, anche con il presidente del Tribunale per i minorenni. Quindi è stata fatta un'azione a 360° che porteremo avanti". Nel 2024, di fatto, la Prefettura ha emesso 142 provvedimenti di espulsione e condotto 29 visite ispettive nei Centri di accoglienza straordinaria. "Massima disponibilità alla collaborazione con gli enti locali - ha detto a tal proposito Di Vincenzo - con cui collaboriamo in questa direzione. Quest'anno sono aumentate esponenzialmente anche le visite ispettive nei centri per stranieri. Alcuni di questi li abbiamo anche chiusi.

C'è dunque un attento monitoraggio".

La Prefettura ha inoltre organizzato 10 riunioni dedicate a flussi migratori, minori stranieri non accompagnati e inserimento socio-lavorativo degli immigrati. Due protocolli d'intesa sono stati firmati per promuovere la qualità del lavoro agricolo e l'integrazione socio-lavorativa. Dal punto di vista della sicurezza territoriale, nell'arco dei dodici mesi del 2024, sono state portate avanti 32 riunioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, di cui 4 svolte direttamente nei territori di Avezzano e Sulmona. Sono state 57 le riunioni di coordinamento interforze. Sono stati approvati 33 progetti di videosorveglianza.

Tra le iniziative rilevanti spiccano otto protocolli d'intesa per il 'Controllo del Vicinato', oltre a un protocollo 'Mille occhi sulla città' ad Avezzano. L'attività di prevenzione amministrativa si è concretizzata nell'adozione di sei misure contro tentativi di infiltrazione mafiosa, accompagnate da 16 riunioni del Gruppo Interforze Antimafia e 22 ispezioni nei cantieri.



