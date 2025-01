Muore a 107 anni l'ultimo ufficiale della battaglia di Lero 1943

E' morto l'ultimo giorno del 2024 a 107 anni Mario Miscia, con tutta probabilità l'ultimo ufficiale in vita della battaglia di Lero, l'isola greca dove dal 26 settembre al 16 novembre 1943 le truppe italiane coadiuvate dagli inglesi resistettero all'esercito tedesco dopo il dissolvimento dell'Esercito italiano a causa dell'8 settembre.

Miscia, che dopo la guerra nel pescarese fu apprezzato maestro di scuola, come riporta il quotidiano Il Centro, era di stanza sull'isola dell'allora Dodecaneso italiano con la divisione Regina e a quanto racconta la figlia Roberta ha spesso narrato le vicende di quei tragici giorni.

Lero, base militare della Marina, è l'isola del Dodecaneso che resiste più a lungo agli attacchi tedeschi e si tratta di uno degli episodi più importanti della resistenza militare ai nazisti. I tedeschi poi puniranno la resistenza degli italiani, come a Cefalonia, fucilando 12 ufficiali e un sottufficiale.

L'ammiraglio Mascherpa, invece, è condotto in prigionia in Polonia e poi consegnato alla Rsi, che lo processa e lo fucila, il 24 maggio 1944, a Parma Negli anni Novanta Miscia, invalido di guerra, fu anche interrogato dai carabinieri come testimone per conto della Procura Militare che indagava sui crimini di guerra nazisti. A Lero comandava un reparto nel nord dell'isola.

Fatto prigioniero dai tedeschi e non avendo mai aderito alla Repubblica di Salò per le sue idee antifasciste, Miscia fu rinchiuso in vari lager, tra i quali quello per ufficiali di Wietzendorf dove conobbe sia Gianrico Tedeschi che Giovanni Guareschi.

Lucido fino alla fine, di famiglia autenticamente pescarese, poeta e amico di pittori come Bruno Cascella, Miscia deliziava gli amici coi racconti su D'Annunzio, che ricordava ragazzino arrivare sul fiume a Pescara con un idrovolante e le grandi falcate per andare a trovare la madre in via dei Bastioni con l'immancabile mantello scuro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA