Fiera dell'Epifania, 253 ambulanti per la 75/a edizione

Torna all'Aquila, domenica 5 gennaio, la tradizionale Fiera dell'Epifania. L'appuntamento, giunto alla 75/a edizione e organizzato dalla Fiva - Confcommercio in collaborazione con il Comune dell'Aquila, vedrà la partecipazione di 253 ambulanti provenienti da tutta Italia, in particolare Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Abruzzo.

I dettagli organizzativi e di sicurezza della manifestazione, che richiama ogni anno fino a 15mila visitatori, in gran parte turisti, sono stati messi a punto questa mattina, nel corso di una riunione in Prefettura, convocata dal prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo. La novità di quest'anno riguarda il ritorno dei banchi di vendita in piazza Duomo. Questo il percorso con le strade interessate dal posizionamento delle bancarelle: piazza Duomo, il tratto di corso tra la piazza e i Quattro Cantoni (dove fino al 6 gennaio è presente il mercatino Natalizio), San Bernardino, via Panfilo Tedeschi, via Signorini Corsi, via Zara, viale Castello, via Malta, Fontana Luminosa, viale Gran Sasso, via Tagliacozzo.

"E' la prima fiera in Italia, che apre la stagione fieristica annuale, e una delle più importanti a livello nazionale - dichiara Alberto Capretti, presidente regionale Fiva - Confcommercio e presidente vicario Confcommercio Abruzzo - un appuntamento storico per l'Abruzzo".

In vendita prodotti tipici, novità nel campo dei casalinghi e della cura della casa, abbigliamento e calzature: dai dolci tipici come gli struffoli e i cannoli siciliani, al pane, alle olive ascolane e alla piadina romagnola, dalle ceramiche teramane ai battitori veneti e piemontesi, che propongono novità per la casa, fino alle stoffe tessute a mano e al pronto moda.

"Le aspettative, anche per questa edizione, sono alte - sottolinea Capretti - la fiera dell'Epifania, oltre a fungere da catalizzatore turistico, porta un notevole riscontro di presenze con un giro d'affari importante".

L'area della fiera sarà presidiata da 45 steward, 5 ambulanze e mezzi Aeb per la sicurezza. Verranno, inoltre, posizionati bagni chimici a servizio dei turisti.



