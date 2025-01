Fdi, Legge Finanziaria vicina all'Abruzzo e agli abruzzesi

I parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa hanno illustrato oggi a Pescara i provvedimenti che hanno riguardato l'Abruzzo, nell'ambito della nuova legge nazionale di bilancio. Guerino Testa sottolinea come "a livello nazionale c'è stato un intervento strutturale da parte del Governo Meloni.

Quello che è stato detto in campagna elettorale si è poi concretizzato nelle prime due finanziarie abbassando il cuneo fiscale di punti percentuale importanti per quel che riguarda i contributi. Cosa che poi dal 2025 è diventata strutturale, investendo dieci dei trenta miliardi dell'intera manovra. A questo aggiungiamo interventi significativi per la nostra regione. Né cito due: il contrasto al dissesto idrogeologico a Chieti nel quartiere Santa Maria con lo stanziamento per il 2026 e 2027 sette milioni e mezzo di euro e poi abbiamo voluto dare una grande evidenza alla marineria abruzzese con i 19 comuni interessati, stanziando 500mila euro per tre annualità 2025-2026-2027 per un totale di 1,5 mln di euro per lo svolgimento di un festival della marineria per valorizzare della cultura del nostro mare".

Il senatore Guido Quintino Liris ha poi spiegato che "parliamo di una Legge di Bilancio con una manovra di 30 miliardi che potevano essere di più se non ci fosse stato il debito del Superbonus di 38 miliardi. Metà sulle aliquote Irpef, cuneo fiscale e metà poi sulle imprese e famiglie meno abbienti, senza parlare dei 136,5 miliardi per la sanità. Per l'Abruzzo - prosegue Liris - si è confermata la vicinanza e attenzione particolare alla nostra Regione del Governo del presidente Meloni eletta in Abruzzo. Parliamo dell'esenzione del diritto di imbarco a livello turistico importante per il nostro aeroporto, e poi gli sforzi per continuare il percorso della ricostruzione.

Ricordo poi l'esenzione di alcune tasse in Abruzzo per l'occupazione per via della Zes unica. Ma vorrei sottolineare poi quello che si sta facendo con l'automotive. E il tavolo permanente di Stellantis è significativo. Perché con il Progetto Italia si potranno investire immediatamente 2 miliardi sulle aziende e sono i primi segnali su un settore in cui il centrodestra vuole intervenire". Infine Ethel Sigismondi senatore di Fdi e coordinatore regionale del partito ha sottolineato che "parliamo di una Legge Finanziaria vicina agli abruzzesi come da due anni a questa parte dove, voglio ricordare l'Abruzzo è tornato ad essere centrale all'interno del programma del Governo Meloni. Parliamo dunque di una Legge di Bilancio al fianco delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, dei più deboli. E soprattutto si investe su delle priorità come per noi è la Sanità. Passiamo dal periodo in cui con il centrosinistra e i 5 stelle si sprecavano i soldi con bonus a pioggia a un momento in cui il Governo Meloni investe con l'obiettivo della crescita economica".



