Di Vincenzo, da Prefettura attenzione alle aree interne

Nel 2024, sono stati sospese 310 patenti per guida in stato di ebbrezza e 70 per assunzione di sostanze stupefacenti. Lo si apprende dal bilancio annuale tracciato dal prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo. Altri 250 provvedimenti analoghi sono stati condotti per altre violazioni, a partire dalla velocità. Sono stati 42, invece, i provvedimenti di revoca, complessivamente.

"Il tema della sicurezza stradale ci impegna molto", ha sottolineato il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo.

"Abbiamo lavorato anche sul tema della sensibilizzazione anche attraverso opuscoli informativi che sono stati predisposti anche per prevenire truffe e per informare sui rischi di altre attività". Tra le pubblicazioni anche una dedicata alla 'Montagna consapevole'.

Il 1 dicembre scorso è stato anche adottato il piano neve per il 2025, all'esito di un percorso di condivisione con i partner istituzionali e al rinnovo del Comitato operativo di Viabilità, avvenuto nel mese di novembre 2024. Sono stati gestiti 1.773 progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con un investimento complessivo di circa 800 milioni di euro. Di questi, 853 progetti sono stati conclusi entro dicembre. In particolare, relativamente agli investimenti di Rigenerazione urbana a titolarità del Ministero dell'Interno, i progetti in atto sono 5, di cui 2 nel comune dell'Aquila, 2 nel comune di Sulmona e 1 nel comune di Avezzano, per un totale di risorse investite pari a 30.091.192 milioni (Fondi Pnrr e Fondo Opere Indifferibili), di cui circa 7 mln di euro già erogati alla data di giugno 2024. In ambito politico-elettorale, la Prefettura ha supervisionato le elezioni regionali, europee e amministrative, gestendo anche la commissariamento di 3 Comuni.

Nel settore della protezione civile, sono stati aggiornati i Piani di emergenza esterna per i Laboratori nazionali del Gran Sasso e altri impianti industriali. "In generale - ha assicurato il prefetto, in riferimento ai servizi sanitari di base - sarà data attenzione alle aree interne, tanto è che uno dei miei obiettivi è visitare tutti i Comuni, anche i più piccoli, il futuro è sul territorio e dobbiamo lavorare di conseguenza".





