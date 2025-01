Orsini e Branciaroli "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon

Due "mostri sacri" del teatro italiano come Umberto Orsini e Franco Branciaroli, con la regia di Massimo Popolizio, saranno i protagonisti del primo appuntamento con la Stagione di Prosa 2025 del Teatro Marrucino di Chieti, diretta dal maestro Davide Cavuti e realizzata in collaborazione con "MuTeArt Produzioni": in scena il 4 gennaio (ore 21) e in replica il 5 gennaio (ore 17.30), lo spettacolo "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon con l'interpretazione affidata a Orsini e Branciaroli. Accanto a loro, gli attori Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi. Il testo è stato tradotto da Masolino D'Amico, le scene sono di Maurizio Balò, i costumi sono di Gianluca Sbicca, e con le luci di Carlo Pediani. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro degli Incamminati, dalla Compagnia Orsini, dal Teatro Biondo di Palermo in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano e con Amat Marche e Comune di Fabriano. Per la quarta edizione consecutiva, la Stagione di Prosa del Marrucino è stata firmata dal compositore e regista abruzzese Davide Cavuti, per tre anni consecutivi è stato realizzato il record assoluto di abbonamenti. Nella stagione di Prosa 2025 sono presenti, oltre a Umberto Orsini e Franco Branciaroli, alcuni dei più grandi interpreti del teatro italiano come Milena Vukotic, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Emma Dante, Michele Placido, Ambra Angiolini, Marco Bocci. Il 5 gennaio, alle ore 12, ripartirà anche il ciclo di appuntamenti "Incontro con gli Artisti", con ingresso libero, che si terrà nel Foyer del Teatro teatino.



