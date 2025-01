Fiocco rosa per Ginevra, prima nata a Sulmona

Si chiama Ginevra ed è la prima nata del 2025 nella provincia dell'Aquila. È venuta alla luce 24 minuti dopo la mezzanotte per la gioia dell'equipe del reparto di ostetrica e ginecologia dell'ospedale di Sulmona. La piccola di 3,6 kg ha battuto il record dal momento che si tratta del primo fiocco rosa appeso negli ospedali della Asl 1.

"Sicuramente un buon inizio per la città di Sulmona e il suo punto nascita che per anni ha lottato contro la chiusura", ha commentato il padre della neonata.



