Campo Imperatore, 1.600 presenze giornaliere sugli impianti

Continuano a registrare numeri importanti tra turisti e appassionati le piste da sci del comprensorio di Campo Imperatore.

Dalla riapertura degli impianti di sabato 28 dicembre scorso, l'affluenza giornaliera è di circa 1.600 persone, con picchi nella giornata di domenica 29. Complici sono le condizioni atmosferiche e del manto nevoso ideali per sciare.

Anche nella giornata di oggi permangono condizioni favorevoli, con visibilità buona e temperature che permettono alla neve di consere uno stato ottimale per sci e snowboard.

"Questa mattina - ha detto all'ANSA il consigliere comunale aquilano con delega alla Montagna Luigi Faccia - l'affluenza è aumentata progressivamente nella tarda mattinata, in quanto in molti hanno raggiunto le piste arrivando con calma dopo le varie serate di festeggiamenti legati al Capodanno".

E' passata meno di una settimana dal tragico ritrovamento di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti di Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini) dispersi da domenica 22 dicembre, ma le condizioni meteo che hanno determinato l'impossibilità di per i soccorritori di agire in quota in tempo utile, sono profondamente cambiate e ciò permette a migliaia di persone di sciare in sicurezza sul Gran Sasso.



