Malore in montagna per un 18enne, in eliambulanza all'Aquila

Si accascia al suolo per un malore poco prima di raggiungere il rifugio di Passo Godi, a circa 1500 metri di quota nel territorio di Scanno (L'Aquila), e viene soccorso da un cardiologo presente nello stesso gruppo di escursionisti: è accaduto a un giovane di 18 anni che stava trascorrendo la giornata in montagna, sulla neve, con la famiglia. Secondo quanto ricostruito, il medico ha prestato i primi soccorsi con massaggio cardiaco e defibrillatore. Nel frattempo, ricevuta richiesta di intervento, i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L'Aquila) sono arrivati sul posto, hanno caricato il diciottenne su una motoslitta e lo hanno trasportato fino alla piazzola di atterraggio per l'elisoccorso. Con l'elicottero del 118 il ragazzi è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila dove resta sotto osservazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA