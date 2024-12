Ente Manifestazioni Pescaresi, Valori presenta le prime azioni

"E' stato pubblicato sulla pagina trasparenza del sito istituzionale dell'Ente manifestazioni pescaresi un avviso pubblico (scadenza 30 gennaio 2025) per reperire manifestazioni di interesse per essere ammessi a soci dell'Ente. Il bando è riservato, per ora, a enti pubblici e/o di diritto pubblico e ad enti privati con partecipazione pubblica".

Lo annuncia in conferenza stampa l'amministratore unico dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, Angelo Valori, affiancato nella sala giunta del Comune dal sindaco Carlo Masci, dal vicesindaco e assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, e dall'assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese. Valori ha specificato di aver "suddiviso la ricerca di nuovi soci in due step per cui questa è una prima fase e ci si è rivolti agli enti pubblici, nostri interlocutori ideali dai quali ripartire. Poi ci sarà un secondo bando riservato alle associazioni giuridiche private perché immagino - ha detto - che l'Ente debba essere un momento di incontro di tutti i coloro che a Pescara si occupano di cultura e soprattutto di spettacolo dal vivo". Valori si è soffermato anche sui conti dell'Ente. "È una situazione seria, delicata - ha osservato - Ci sono dei debiti, è vero, ma non mi sembra una situazione molto diversa o peggiore di quella che c'era già nel 2017, quando fui nominato Presidente del consiglio di amministrazione. Anzi adesso sono stati tolti i pignoramenti, i creditori ci hanno dato fiducia, il Ministero ha già ripreso ad effettuare i bonifici, la Regione ha provveduto ad erogare il saldo del 2023 e i conti correnti sono operativi".

Quanto all'Associazione Amici dell'Ente Manifestazioni, "credo sia alla fine del rapporto con l'Emp", ha detto.

L'amministratore unico dell'Emp ha annunciato che a gennaio provvederà a presentare un piano di risanamento dei conti oltre al suo piano per "una stagione all'altezza di quelle passate", ed entro il 31 gennaio sarà presentata la domanda per accedere ai contributi del Fondo unico nazionale dello spettacolo (ministeriale). Da parte sua, Valori ha annunciato la massima trasparenza e ha tentato di smorzare le polemiche, lanciando un messaggio chiaro: "Bisogna capire che campionato si vuole giocare: se qualcuno vuole dire che sono finiti i tempi della serie A, per passare alla serie C, deve dirlo chiaramente", ha concluso, registrando la presenza di "forze che vogliono distruggere l'Ente". Per Masci "si va verso il rilancio. Nonostante gli attacchi vergognosi di chi lo vuole distruggere, l'Emp ha riacquistato una reputazione. Le difficoltà, legate a minori contributi pubblici arrivati in ritardo, c'erano anche prima, ma un tempo tutti remavano per salvare l'Emp, anche noi che nel 2017 eravamo all'opposizione. Il percorso di oggi non è più difficile di quello che c'è stato in passato". Carota ha sottolineato che "c'è un tempo per tutto, e questo non è il tempo delle polemiche, ma del rilancio dell'Emp: la città ne ha bisogno. Noi saremo sempre a fianco all'Ente".



