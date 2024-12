Progetto 'Digital media', a Silvi laboratori per giovani

Workshop e laboratori "Digital Media", nell'ambito del progetto Abruzzo Giovani 2022 che la Regione Abruzzo ha assegnato all'Ads Fino-Cerrano e per esso gestito dal Comune di Atri, dedicati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, o inattivi o con disabilità medio/lievi dotati di autonomia, residenti a Silvi (Teramo) e nei Comuni che fanno parte dell'Ambito Distrettuale Sociale (Ads) Fino - Cerrano di cui Silvi è capofila. Lo rende noto il Comune di Silvi, parlando di "un'importante occasione di alta formazione professionale nel campo della comunicazione".

Ai workshop laboratoriali e agli incontri parteciperanno giornalisti e comunicatori di fama nazionale quali Luca Telese, direttore del Centro, Pierluigi Pardo, Beppe De Marco, Maria Concetta Mattei del Tg2 e direttrice della Scuola Superiore di Giornalismo di Perugia, Vincenzo Schettini, Pietro Grasso, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, Andrea Pancani, Dacia Maraini, Roger Abravanel, Maurizio Colleluori ingegnere informatico e manager di Google Cloud, Andrea Monti giurista incaricato dello Stato della Intelligenza Artificiale per il Governo e Patrick Nofler esperto di sviluppo turistico internazionale e mobilità sostenibile. Uno dei laboratori verterà sull'opportunità di rilanciare l'economia locale e la rivitalizzazione delle comunità locali e dei territori dell'Ads Fino-Cerrano.

La domanda di partecipazione, da consegnare entro il 20 gennaio, è disponibile sul sito web del Comune di Silvi.

"Si tratta di una opportunità straordinaria per i nostri giovani che sognano di entrare nel mondo della comunicazione", afferma l'assessore alla Politiche Sociali, Beta Costantini. Il progetto, sottolinea il sindaco Andrea Scordella, "consentirà ai giovani di Silvi che aspirano ad un lavoro nel mondo della comunicazione un approccio di alto livello ad un mestiere difficile ma di primaria importanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA