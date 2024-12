Sit-in in Emiciclo disabili per fondi Vita indipendente

Con un presidio organizzato all'Emiciclo dell'Aquila, in collaborazione con Carrozzine determinate di Pescara e con alcune associazioni aquilane che si occupano di disabilità, la Cgil Abruzzo Molise, è tornata a chiedere chiarezza in merito alla disponibilità di ulteriori 3 milioni di euro necessari nel bilancio regionale per approvare tutte le 680 domande per i progetti di vita indipendente.

"E' indispensabile - hanno ribadito oggi il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e il responsabile regionale Cgil Ufficio politiche per la disabilità, Claudio Ferrante in vista del presidio - reperire quelle risorse, che dovranno aggiungersi ai 2 milioni promessi e agli 850mila euro già stanziati, per un totale di circa 6 milioni di euro, necessario per finanziare tutte le istanze".

Una protesta che è arrivata a toni importanti: "Resteremo qui - hanno detto alcuni manifestanti - pronti anche allo sciopero della fame e della sete ad oltranza".

A loro ha replicato l'assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo che è tornato a incontrare i rappresentanti delle associazioni assicurando che anche quest'anno si darà copertura integrale alla graduatoria di vita indipendente.

"Grazie all'impegno della giunta Marsilio - ha ribadito in una nota - tutti coloro che hanno presentato domanda riceveranno i benefici. Il lavoro svolto dal presidente Marsilio ha moltiplicato per dieci i contributi erogati e le persone assistite. Si è quindi passati da 2.170.000 euro erogati durante la legislatura 2015-2018 ai 12 milioni 373 mila euro della prima legislatura Marsilio, a cui si aggiungono i 5.946.600 euro per il 2024, che consentiranno la totale copertura delle istanze, che sono state 680 contro le 66 che copriva la giunta di centrosinistra".



