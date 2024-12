Montagna, allerta arancione per rischio valanghe in Abruzzo

"Criticità moderata - allerta arancione" per rischio valanghe in tutto l'Abruzzo ad eccezione dell'area Velino-Sirente dove c'è "criticità ordinaria - allerta gialla". E' quanto riportato nel bollettino di criticità valanghe diramato dal Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile. L'allerta è valida per oggi e per domani.

La Regione, si legge nel bollettino, "dichiara, per la propria Struttura, la fase di attenzione a seguito dell'allerta arancione diramata per le meteonivozone: Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Parco Nazionale d'Abruzzo, Majella. (Allegato A dell' Appendice al Sistema di Allertamento Regionale Multirischio, di cui al DPGR n,1/APC del 19 gennaio 2023). La fase operativa dichiarata si intende revocata alla fine della giornata di oggi, domenica 29 dicembre 2024, o a seguito di una nuova comunicazione di fase operativa".

Con l'allerta arancione "le valanghe attese possono interessare diffusamente le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi di magnitudo media o elevata". Segnalato, nel bollettino, il "pericolo per l'incolumità delle persone. I beni colpiti - si legge ancora - possono subire danni di moderata entità con effetti quali: danneggiamento di edifici; isolamento temporaneo di aree circoscritte; interruzione della viabilità; limitazioni temporanee di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.

363; sospensione di servizi. Danni più rilevanti sono possibili nei contesti più vulnerabili".

Le autorità locali di protezione civile sono invitate "a tenersi costantemente aggiornate, sui Bollettini di Pericolosità Valanghe emessi dal Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri e sulle informative emesse dal Centro Funzionale d'Abruzzo, e monitorare costantemente il proprio territorio al fine di essere pronti ad affrontare le criticità".



