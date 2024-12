L'Isa saluta il 2024 con il Gala Lirico all'Aquila e Chieti

Come ormai d'abitudine, un repertorio importante caratterizza la produzione di San Silvestro dell'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese che presenta il Gala di Fine Anno, domani, domenica 29 dicembre alle 18 all'Aquila (Ridotto del Teatro Comunale 'Antonellini') e lunedì 30 alle ore 21 al Teatro Marrucino di Chieti.

Sul podio, come lo scorso anno, il direttore Giovanni Pompeo.

Il programma si ispira al repertorio del tradizionale concerto della Filarmonica di Vienna, uno degli appuntamenti musicali più seguiti al mondo, che il primo gennaio di ogni anno si svolge nella Goldener Saal del Musikverein della capitale austriaca.

In scaletta brani particolarmente adatti al clima festoso del periodo natalizio e delle festività di fine anno: si susseguiranno, infatti, valzer di tradizione viennese con opere di Johann Strauss figlio, il componente più celebre e prolifico della grande dinastia di compositori e direttori d'orchestra, pagine di Franz Lehár, re dell'operetta e, ancora, brani lirico-sinfonici di Joseph Strauss, Franz von Suppé, Charles Lecocq, Facques Offenbach e altri.

I protagonisti Giovanni Pompeo, direttore artistico e musicale dell'Orchestra di Matera e della Basilicata, dirige con successo opere e concerti in Italia e all'estero. Si è formato al Teatro alla Scala di Milano, negli anni in cui ha collaborato con l'orchestra del teatro e con l'omonima Filarmonica, sotto la guida dei più importanti direttori del mondo.

Soprano ospite Sara Fulvi, giovane artista originaria di Arquata del Tronto e teramana d'adozione, già molto apprezzata a livello nazionale, tra i cinque cantanti vincitori del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'esibizione all'Expo di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti nel 2021.

"Ci prepariamo ad affrontare il 2025 mantenendo la stessa linea che abbiamo seguito durante questo 2024 - assicura il presidente dell'Isa, Bruno Carioti - anno che ha visto il nostro pubblico aumentare in maniera costante, a testimonianza di un evidente gradimento della nostra programmazione".



