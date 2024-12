Giubileo 2025, riti d'apertura in tutte le diocesi d'Abruzzo

L'apertura dell'Anno Santo sarà celebrata domani - domenica 29 dicembre - in Abruzzo con numerose funzioni religiose che interessano le quattro province.

Nel Teramano sono previste due messe presiedute dall'arcivescovo Lorenzo Leuzzi, alle ore 11.15 nella basilica concattedrale Santa Maria Assunta di Atri e alle ore 19 nell'omonima cattedrale di Teramo. Oltre a queste sono state designate altre chiese giubilari dove, a partire da domani, è concessa l'indulgenza plenaria ai fedeli che parteciperanno ai pellegrinaggi straordinari, alle "pie visite" e all'Adorazione eucaristica. Qui sarà sempre data l'opportunità di ricevere il sacramento della riconciliazione: si tratta dei santuari di San Gabriele (Isola del Gran Sasso), Madonna delle Grazie (Teramo), Madonna dello Splendore (Giulianova), Scala Santa (Campli), Madonna dei Lumi (Civitella del Tronto), Madonna dell'Alno (Canzano), Santa Rita (Atri), Santa Maria a Mare (Giulianova), Madonna del Sabato Santo (Corropoli), Santa Maria in Herulis (Bellante), Madonna della Tibia in Crognaleto).

All'Aquila, la chiesa giubilare designata è Collemaggio, fulcro della Perdonanza celestiniana. Il rito di apertura prevede 3 momenti diversi: il raduno nella chiesa vicina di Cristo Re; il pellegrinaggio verso la chiesa giubilare e la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Antonio D'Angelo. Si parte dalle 17.30. Analogamente, ad Avezzano, i fedeli si ritroveranno alle 17 alla Chiesa della Madonna del Suffragio e si recheranno alla Cattedrale di San Bartolomeo per la messa celebrata dal vescovo Giovanni Massaro.

Restando in provincia, a Sulmona monsignor Michele Fusco celebrerà la liturgia nella chiesa della Santissima Annunziata alle 17.

Domani, alle 18, monsignor Tommaso Valentinetti celebrerà l'apertura del Giubileo nella cattedrale di San Cetteo a Pescara. L'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, invita la diocesi di Chieti nella chiesa di San Domenico al Corso alle 17.30. A Lanciano, l'appuntamento è per le 17, davanti alla chiesa di Santa Lucia in corso Roma con monsignor Emidio Cipollone.



