Alpinisti morti: squadre Soccorso Alpino a lavoro dall'alba

Un'operazione congiunta tra il personale del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza ha permesso di raggiungere e individuare i corpi dei due alpinisti romagnoli, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, di cui da domenica scorsa si erano perse le tracce sul Gran Sasso.

"Abbiamo iniziato a lavorare questa mattina presto - ha spiegato Alessandro Marucci, capostazione all'Aquila del Cnsas in un punto stampa a Fonte Cerreto - potendo contare sul trasporto delle squadre di soccorso in quota attraverso la funivia. Da lì abbiamo allestito un campo base. Alcune squadre si sono progressivamente avvicinate all'area di ricerca e contemporaneamente abbiamo coordinato l'attività degli elicotteri per fare dei sorvoli di valutazione della sicurezza".

Indicazioni importanti anche per il gruppo della Guardia di finanza. "Abbiamo fatto un avvicinamento lento - ha spiegato il maresciallo Gdf Francesco Mastropietro - perché sapevamo di questo sorvolo e ne aspettavamo l'esito. Sulla base delle indicazioni dell'elicottero ci siamo portati sul primo alpinista. Abbiamo anche lavorato con le unità cinofile.

Nell'attesa del recupero della salma, abbiamo effettuato dei sondaggi e a questo punto Marco Iovenitti (Cnsas) è riuscito a individuare anche l'altro".



