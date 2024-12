Alpinisti dispersi, sorvolo con l'elicottero e sonar Recco

"È previsto per le ore 11 il nuovo sorvolo con elicottero e antenna Recco. Oggi abbiamo una finestra climatica migliore". Lo afferma Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico, a proposito delle ricerche dei due alpinisti romagnoli dispersi sul Gran Sasso, Cristian Gualdi, 42 anni, e Luca Perazzini, 48 anni, scomparsi da domenica scorsa dopo essere scivolati in un canalone mentre scendevano dalla Direttissima al Corno Grande.



"È la prima vera giornata di bel tempo. Per questo faremo il possibile"- aggiunge Perilli, spiegando che saranno una trentina i soccorritori impegnati sul Gran Sasso anche da terra.

Ieri, nonostante il pericolo marcato valanghe e delle condizioni meteo non buone, quattro finanzieri del soccorso delle Fiamme Gialle erano riusciti a raggiungere Vallone dell'Inferno, luogo dell'ultimo sos dei due alpinisti romagnoli, senza però trovare traccia, almeno in superficie, dei dispersi.



Oggi la funivia del Gran Sasso riapre dopo il maltempo dei giorni scorsi ed è dedicata solo agli operatori dei soccorsi; nel sorvolo dell'area sarà utilizzato un dispositivo Sonar Recco già utilizzato nel febbraio 2021 sul Monte Velino per la ricerca di un gruppo di escursionisti dispersi sotto una valanga.





