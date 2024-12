D.U.O. Strino e Tandoi apre 'Natale in Jazz' all'Aquila

La Società aquilana dei Concerti 'Bonaventura Barattelli' dà il via alla quinta edizione di 'Natale in jazz', una rassegna di tre eventi con artisti di livello internazionale che si svolge a L'Aquila, il 27, 28 e 30 dicembre grazie alla consolidata collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz.

Il primo appuntamento venerdì 27 dicembre, al Ridotto del Teatro Comunale, con inizio alle ore 18 presenta il progetto: D.U.O. il luogo d'incontro tra due emergenti del jazz italiano, la chitarrista Eleonora Strino e la pianista Francesca Tandoi.

Attraverso un viaggio fra standard jazz e composizioni originali, il duo tutto al femminile propone un repertorio di grande impatto in cui coesistono felicemente virtuosismo e poesia.

Pianoforte e chitarra sono generalmente considerati strumenti alternativi ma nel jazz alcuni incontri hanno fatto la storia come quelli fra Bill Evans e Jim Hall, ma anche Brad Mehldau e Pat Metheny. Incontri che comunque hanno prodotto risultati interessanti.

Il duo pianoforte-chitarra viene proposto da due brillanti musiciste protagoniste della nuova scena jazz internazionale.

Entrambe sono state protagoniste della maratona Jazz per le terre del sisma.

Sabato 28, stesso luogo stessa ora, sarà la volta di Ekep Nkwelle & Her Trio. A chiudere la rassegna, domenica 29 sarà Ethan Iverson Trio, sul palco insieme all'Umbria Jazz Orchestra.

Già nelle scorse settimane, il pianoforte di Danilo Rea aveva proposto una rilettura del tutto particolare delle arie più famose dei grandi compositori italiani dell'800.



