Tac fuori uso a Sulmona, pazienti dirottati ad Avezzano

Tac fuori uso e pazienti dirottati per esami urgenti ad Avezzano (L'Aquila). Accade nell'ospedale di Sulmona (L'Aquila), chiamato a fare i conti con i disservizi legati al funzionamento del macchinario e con gli effetti del maltempo. La Tac, che si trova nel reparto di radiologia, ha problemi tecnici da ieri sera. La Asl si è prontamente attivata per la riparazione, ma tale operazione non avverrà prima del 27 dicembre. In casi del genere, per le prestazioni urgenti i pazienti vengono trasferiti in ambulanza nell'ospedale più vicino, quello di Castel di Sangro (L'Aquila).

Dal momento, però, che la statale 17 è interessata da abbondanti precipitazioni nevose, con rallentamenti e chiusure ai mezzi pesanti, per lo svolgimento dell'esame dall'ospedale di Sulmona si sta procedendo al trasferimento ad Avezzano utilizzando l'autostrada A25. "E' un problema che abbiamo preso in carico, sperando di poterlo risolvere il prima possibile" chiariscono dalla Asl.



