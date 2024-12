Neve e disagi, chiusa Ss 17 da Roccaraso a Pettorano sul Gizio

E' stata chiusa temporaneamente ai mezzi pesanti la strada statale 17 tra Pettorano sul Gizio e Roccaraso (L'Aquila). A darne notizia è il sindaco di Pescocostanzo (L'Aquila), Roberto Sciullo, che si è messo in contatto con Provincia e Prefettura dell'Aquila per far fronte alla situazione. "Massima prudenza per chi si mette in viaggio" raccomanda Sciullo.

Nel suo Comune la neve ha raggiunto il metro di accumulo.

Intanto i carabinieri hanno predisposto un posto di blocco sulla statale 17, all'altezza del bivio di Sulmona in località Incoronata verso Pettorano sul Gizio, per gestire il traffico veicolare e dirottare i veicoli sprovvisti di attrezzatura adeguata.



