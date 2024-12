Campo Imperatore, riparato guasto alla funivia, ma c'è bufera

Bufera di neve a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, dove sono 18 le persone bloccate all'Ostello "Lo Zio", tra le quali 11 soccorritori del gruppo del Soccorso Alpino (Cnsas) impegnato domenica e ieri nelle ricerche dei due alpinisti romagnoli scivolati domenica in un canalone sul Corno Grande.

Nel frattempo è stato riparato il guasto alla funivia che collega Campo Imperatore (2100 metri) alla base di località Fonte Cerreto (1115 metri) nella frazione aquilana di Assergi, ma le condizioni meteo proibitive non consentono al momento di la riattivazione dell'impianto. E' quindi altamente probabile che i diciotto passino nell'Ostello, comunque adeguatamente attrezzato, sia la Vigilia sia il Natale. In quota sono state registrate - dalle stazioni meteo dell'associazione Caput Frigoris - raffiche di vento fino a 135.2 km/h (al Rifugio Montecristo) e la temperatura di -9.5C a Campo Imperatore (Giardino Botanico).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA