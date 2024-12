Sanità: 28 vincitori di concorso, 18 firmano contratti Asrem

In 28 hanno vinto il concorso emanato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo, ma non tutti, per ragioni varie, hanno sottoscritto i contratti. In due hanno rinunciato, cinque hanno chiesto "per giustificato motivo", il differimento della data di sottoscrizione, per altri due sono in corso, o in via di completamento, le attività propedeutiche all'assunzione. Per una vincitrice di concorso, infine, "è in fase di valutazione la richiesta di utilizzo della graduatoria del concorso formulata dalla Asl di Salerno". I rimanenti 18 hanno sottoscritto i contratti lo scorso 12 dicembre.



