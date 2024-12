Code e rallentamenti sulla strada statale 17 per la precipitazione nevosa in atto sul territorio dell'Alto Sangro. I tempi di percorrenza per raggiungere Castel di Sangro da Sulmona si attestano tra i novanta e i centoventi minuti. Mezzi pesanti a rilento nel tratto compreso tra Pettorano sul Gizio e Rocca Pia e tra Roccaraso e Roccacinquemiglia. Le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione.



