Soccorsi in atto per due escursionisti sul Gran Sasso

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza stanno recuperando due persone scivolate mentre scendevano dalla Direttissima del Corno Grande sul Gran Sasso. Le operazioni sono in corso con circa 20 tecnici impegnati a piedi perchè a causa delle condizioni meteo l'elisoccorso non può decollare. A quanto si è appreso l'equipaggiamento dei due - che nello scivolare hanno perso contatto visivo ma si sentono con la voce - è adeguato alle proibitive condizioni meteo e sono in buone condizioni, anche se persiste il rischio di ipotermia soprattutto per uno dei due escursionisti.

I due, di cui al momento non si conoscono le generalità, sono a 20 metri l'uno dall'altro. A quanto si è appreso sarebbero ben equipaggiati per la scalata, ma non si sa se lo sono per le condizioni notturne che vanno peggiorando.

Le condizioni climatiche che stanno affrontando gli uomini del Soccorso Alpino sia stanno infatti facendo più critiche: un forte vento sta battendo le cime del Gran Sasso e questo alza la neve fino a creare delle barriere sul percorso, oltre ad abbassare la temperatura.



