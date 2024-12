Dopo 15 anni riapre il Liceo Classico Ovidio a Sulmona

Dopo tre lunghi lustri di attesa, il Liceo Classico Ovidio di piazza XX Settembre, riapre oggi le sue porte alla città. A tenere a battesimo lo storico edificio scolastico è stato il presidente della Regione, Marco Marsilio.

"È un giorno di festa per l'Abruzzo intero", ha esordito Marsilio.

I lavori erano partiti il 28 settembre 2022 e si sono conclusi nei mesi scorsi. Il rientro degli studenti avverrà al termine delle festività natalizie.

"Chiediamo scusa per l'attesa. Oggi però è una giornata che chiude una pagina di storia. Tre generazioni non hanno potuto vivere questo ambiente", ha aggiunto il presidente della provincia, Angelo Caruso. "È una giornata storica e solenne per l'intera comunità. Restituiamo alla città una scuola importante che ha forgiato menti ed eccellenze", afferma il primo cittadino, Gianfranco Di Piero, che al suo fianco ha voluto Annamaria Casini, ex sindaco della città.

"La scuola in questi anni non si è comunque fermata con le sue attività. Oggi coroniamo sogno nel segno di Ovidio"- ha concluso la preside, Caterina Fantauzzi. Sul balcone della porta d'ingresso sventola il tricolore, issato dagli studenti e dall'assessore alla cultura, Carlo Alicandri Ciufelli.



