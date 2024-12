Auto esce di strada all'Aquila, giovane muore nella notte

Un giovane di 32 anni dell'Aquila ha perso la vita in via della Polveriera, nei pressi del cimitero del capoluogo.

L'incidente è avvenuto nella notte ma l'auto è stata segnalata solo questa mattina alla Polizia municipale che è intervenuta e ha allertato i soccorsi.

L'auto del giovane, Tommaso Fasciani, sarebbe uscita di strada finendo contro un muro. L'impatto non ha coinvolto altri veicoli e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente che potrebbe anche essere stato provocato da un malore.

Fasciani era figlio di Silvia Frezza, nota in citta per le sue battaglie pubbliche contro la violenza di Genere e la sicurezza delle scuole post-sisma.



