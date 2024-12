Pd Abruzzo, siamo vicini ai lavoratori automotive di Sulmona

Il Pd Abruzzo si schiera a fianco dei lavoratori di Sulmona "Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Magneti Marelli di Sulmona che stamattina sfilano in corteo nella città peligna per sensibilizzare le istituzioni e salvaguardare i propri posti di lavoro - recita una nota di Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo e Tiziana Di Renzo, presidente regionale del Pd Abruzzo, condivisa anche dai parlamentari e dai consiglieri regionali del Pd.

"Lo stabilimento attualmente occupa 460 persone ed è il sito industriale più importante del comprensorio. Essendo legato a Stellantis, negli ultimi mesi ha subito i contraccolpi della crisi che sta attanagliando l'impianto della Val di Sangro e così sono scattati dapprima gli ammortizzatori sociali e poi gli esuberi, che da 85 iniziali sono diventati 147 nella recente revisione. A questo si aggiunga che sono diverse le lavorazioni e le linee di produzione internalizzate dalla Sevel e sottratte alla Marelli, determinando una dinamica di svuotamento di commesse e produzione dello stabilimento peligno che ci preoccupa molto. Il Partito Democratico è stato e sarà sempre con le maestranze della Magneti Marelli e di tutto l'indotto nell'azione di stimolo alle istituzioni affinché facciano sentire la propria voce sui tavoli sindacali. Il sito sulmonese è fondamentale per l'economia della Valle Peligna e non può essere ridimensionato né tantomeno chiuso", chiude la nota del Pd.





