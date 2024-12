Stellantis, nuovo anno a Termoli parte con la cig per 500 operai

Inizia con la cassa integrazione il nuovo anno in Stellantis a Termoli (Campobasso). Oggi pomeriggio, nel corso del comitato esecutivo di stabilimento, è stata annunciata la nuova cig per la metà di gennaio 2025.

L'azienda automobilistica ha dichiarato ai sindacati il ricorso ad ammortizzatori sociali in via cautelativa per le aree Gse e V6 dal 13 al 19 gennaio e dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025. I lavoratori interessati dallo stop lavorativo sono 500. Il reparto Gse anche in questi giorni è interessato dalla cassa integrazione; da domani lo sarà anche il settore motore fire fino al 7 gennaio prossimo.



