Pulizie alla Marelli, blindati 24 posti di lavoro, c'è accordo

E' stato raggiunto questa mattina l'accordo per salvare i 24 posti di lavoro della ditta Service Sky che si occupa delle pulizie nello stabilimento Marelli di Sulmona. A darne notizia, nel vertice che si è tenuto alla Regione Abruzzo, è stata l'azienda che ha comunicato il riassorbimento dei lavoratori del servizio di pulizie alle stesse condizioni economiche e contrattuali. Dalla Service Sky, che ha un appalto in scadenza il 31 dicembre prossimo, i lavoratori passeranno a gennaio alla ditta Albasan di Cassino (Frosinone) che si è aggiudicata la gara bandita dalla Marelli.

"Il nostro obiettivo era quello non solo di salvare tutti i posti di lavoro, ma di garantire continuità con il mantenimento del capitolato e delle condizioni economiche. Per questo siamo soddisfatti" affermano le organizzazioni sindacali.

"E' stata un'azione congiunta che ha permesso di raggiungere il risultato" aggiunge il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero. Intanto la vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, ha presentato un documento per aprire un tavolo sull'automotive, in vista anche dello sciopero in programma venerdì.



