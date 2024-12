Oasi felina e lotta a evasione, approvate mozioni a Pescara

L'oasi felina, richiesta da anni dalle associazioni, e un protocollo per scovare il maggior numero possibile di evasori. Questi i contenuti di due mozioni approvate dal Consiglio comunale di Pescara, primo firmatario il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo (Pettinari Sindaco).

A darne notizia è lo stesso esponente del gruppo civico.

"Due mozioni molto importanti seppur differenti nell'argomento che mi vedono proponente e primo firmatario, sono state votate favorevolmente nel Consiglio Comunale - afferma il consigliere - L'oasi felina, richiesta da anni dalle associazioni, è stata modificata solo alla voce del luogo dove realizzarla e ha trovato finalmente la condivisione (in parte) del Consiglio Comunale. Adesso saremo segugi, nel controllare la reale attuazione di questo 'presidio di amore' verso i felini".

"Saremo attenti all'attuazione anche della seconda mozione: un protocollo che consente all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanze e all'IFEL di scovare con la condivisione delle banche dati del Comune di Pescara - spiega - il maggior numero di evasori totali o parziali e di elusione dei tributi locali e nazionali".

"Un passo avanti sui sentimenti verso gli animali bisognosi e verso l'equa riscossione delle tasse, che purtroppo abbiamo il vizio di eludere in modo atavico, non a caso siamo la settima regione italiana per evasione", conclude Di Pillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA