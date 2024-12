L'italiano Mancinelli nella shortlist degli Oscar

(di Lucia Magi) Non c'è solo Vermiglio di Maura Delpero a rappresentare l'Italia nelle shortlist annunciate ieri per la 97esima edizione degli Oscar. Tra i 15 cortometraggi in live action selezionati dall'Academy (dei 180 ammessi alla corsa), ce ne sono due che portano nomi italiani.

Il produttore e regista con base a Hollywood Marco Perego ha firmato Dovecote, con Zoe Saldaña e prodotto dal romano Enzo Sisti; mentre il compositore Fabrizio Mancinelli, nato a L'Aquila nel 1979 e residente a Los Angeles dal 2011, ha scritto la colonna sonora di Anuja.

"Al termine della proiezione di un documentario che avevo musicato, nell'estate 2023, mi si è avvicinato un ragazzo appena laureato in produzione cinematografica. Mi ha fatto i complimenti e ci siamo scambiati il contatto di Instagram". Così è cominciata l'avventura più prestigiosa per Mancinelli, che a giugno è diventato membro dell'Academy of Motion Pictures come riconoscimento a una carriera ricca di premi e collaborazioni.

Quel giovane di origini indiane, con una cascata di ricci e il sorriso buono, si chiamava Krushan Naik, e da lì a poco avrebbe preso le redini del cortometraggio di Adam J. Graves sul lavoro minorile a Nuova Delhi. Anuja è una bambina di 9 anni super dotata per la matematica, ma costretta a cucire vestiti in una baraccopoli della metropoli indiana. Quando il preside di un collegio si accorge del suo talento e le offre una borsa di studio, la piccola deve affrontare il ricatto del capo fabbrica, che minaccia di licenziare anche la sorella nel caso se ne andasse. "Il finale è aperto, scandito dal ticchettio dell'orologio sul quale ho armonizzato un tema musicale", dice il compositore, che spiega: "Ho scelto strumenti poco consueti e familiari al nostro orecchio (come la viola da gamba o il liuto insieme a tecniche sonore come gli archi soli sul ponticello), che potessero suonare differenti, ma non si confondessero con strumenti e sonorità della tradizione indiana".

Dopo aver vinto l'HollyShorts Film Festival di Los Angeles e il New York International Short Film Festival (che qualificano per la corsa agli Oscar), Anuja ha incassato il sostegno di due eminenze del cinema indiano come Mindy Kaling e Guneet Monga Kapoor. La forza di questo film di 22 minuti sta nell'interpretazione della protagonista: Sajda Pathan è una ragazzina salvata dalla strada grazie al Salaam Baalak Trust, che aiuta i bambini sfruttati della capitale indiana a studiare e immaginare un futuro diverso.

"È un progetto piccolo, ma di quelli che ti fanno stare bene, che ti ricordano perché fai questo lavoro", dice Mancinelli, che ha musicato film per i grandi Studios come Disney, Universal e Paramount e ha diretto l'orchestra per Kris Bowers su Green Book, Il Colore viola o Bob Marley: One Love.



