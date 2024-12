La Casa del Teatro ospita concerto-performance di Morleo

Percussioni, suoni elettronici, voce recitante e action painting per un concerto - performance alla scoperta delle otto 'R' di un futuro sostenibile. In scena domani alla Casa del Teatro di piazza d'Arti in via Ficara, nella periferia ovest dell'Aquila, 'NoAltRight - suoni di parole' di Luigi Morfeo. Uno spettacolo che compone un paesaggio tra i linguaggi contemporanei della musica, delle arti visive, delle arti sceniche; abbraccia la recitazione (di Cam Lecce), l'action painting (di Jorg Grunert), la musica elettronica e gli interventi di Morleo alla Darbuka e al Tar, creando un unico atto performativo all'interno di una installazione artistica minimale.

'NoAltRight suoni di parole' si divide in otto parti a cui corrispondono le otto "R" di un futuro sostenibile, descritte in chiave estetica e immaginativa: 'rivalutare', 'riconcettualizzare', 'ristrutturare', 'ridistribuire', 'rilocalizzare', 'ridurre', 'riutilizzare', 'riciclare'. I testi attingono al patrimonio degli autori mediorientali; richiamano alle piccole cose della vita di tutti i giorni, a ricordi, memorie e sentimenti suscitati dalla malinconia della perdita e spezzati dall'esodo, dallo sradicamento, dalla solitudine causata dagli eventi avversi. La coralità dei linguaggi artistici è accolta da un habitat minimale in cui un videoproiettore scandisce le fasi lunari.

Cam Lecce è attrice, trainer e formatrice di pedagogia teatrale e artistica. La sua formazione proviene dalle arti plastiche e dall'antropologia teatrale, sviluppata in cantiere ed elaborata attraverso significative esperienze sul campo.

Jorg Christoph Grunert è scultore, performer, drammaturgo, trainer e formatore di pedagogia teatrale e artistica, con Laurea in Scultura e studi di Filosofia e Storia all'Università di Konstanz (Germania).

Luigi Morleo è un percussionista e compositore italiano di musica contemporanea, vive a Bari e insegna al Conservatorio Niccolò Piccinni. Utilizza vari stili musicali e artistici come il minimalismo, il rock cross-over, il folk-pop, il jazz, l'elettronica e il dj.



