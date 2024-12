Didattica innovativa, premio a Ic Fara Filiorum Petri

L'Istituto comprensivo di Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti, ha vinto uno dei premi nazionali eTwinning 2024, di recente consegnati dall'Unità eTwinning Italia, con 'Meet2Talk', un progetto didattico che ha ricevuto il riconoscimento eTwinning per la categoria 'Scuola Primaria'. Le attività sono state portate avanti della docente Cinzia Marrone insieme agli alunni.

Tra i risultati si è riscontrato un netto miglioramento delle competenze linguistiche e sociali degli alunni, inoltre è stata incentivata l'interazione online tra studenti di diversi paesi tramite regolari videoconferenze a tema. La collaborazione internazionale ha prodotto risultati concreti, con attività mirate e prodotti finali innovativi realizzati da tutti i partner coinvolti nel progetto.eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre un milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica.

"Lavorare in questi progetti - si legge in una nota- significa aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale. Il premio assegnato annualmente dall'Unità nazionale eTwinning INDIRE, celebra i migliori progetti didattici sviluppati nell'anno scolastico precedente.

Quest'anno sono stati premiati progetti che hanno messo al centro delle loro attività il benessere scolastico attraverso metodologie innovative, apprendimento socio-emotivo e promozione dell'inclusione. Questo prestigioso riconoscimento - conclude la nota - ha l'obiettivo di promuovere buone pratiche e favorire la condivisione di esperienze educative innovative tra scuole italiane ed europee".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA