Commissione di Vigilanza in visita ai Laboratori del Gran Sasso

Questa mattina i componenti della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale d'Abruzzo hanno effettuato un sopralluogo nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, nella frazione aquilana di Assergi, per un'indagine conoscitiva in merito alla messa in sicurezza del "Sistema Gran Sasso". Ad accompagnarli nella visita il direttore dei Laboratori del Gran Sasso dell'Infn, Ezio Previtali.

Il presidente della Commissione Vigilanza, Sandro Mariani, ha voluto ringraziare il direttore Previtali "per la disponibilità e per la chiarezza con la quale ha spiegato, in maniera dettagliata, ma molto semplice, l'importantissima attività che si svolge all'interno dei Laboratori, mettendo in risalto le ricadute positive anche in termini economici, vista l'ingente mole di risorse che riversa sul territorio, impiegando tante aziende locali per l'organizzazione degli esperimenti, senza dimenticare il contributo alla ricerca anche in campo medico".

"Previtali - ha aggiunto Mariani - ha spiegato nel dettaglio anche le misure di sicurezza nell'utilizzo di materiali potenzialmente a rischio. Rimane, ad oggi, solo la problematica della dismissione dell'esperimento LVD, che vede coinvolta nel progetto la Federazione russa. L'esperimento è ormai concluso e contiene ad oggi circa 1.000 tonnellate di nafta idrogenata, in larga parte di proprietà della Russia. Si tratta di materiale, ha precisato il direttore, stoccato in maniera totalmente sicura in compartimenti stagni che, nella dismissione dell'intero esperimento, sarà movimentato senza travasi, ma in blocco e in totale sicurezza. C'era stata anche una gara per affidare l'attività di smantellamento dell'esperimento, ma è stata bloccata per problemi doganali e legati al conflitto con l'Ucraina. Considerato il perdurare della situazione - ha concluso Mariani - ci attiveremo come Commissione di Vigilanza per sollecitare l'intervento diretto per risolvere anche queste problematiche, rivolgendoci al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al ministro Tajani, al ministro Bernini per quanto riguarda il ministero dell'Università e della Ricerca e a tutti i parlamentari abruzzesi".

"Oggi è stata una giornata importante per tutti noi che quotidianamente lavoriamo nei Laboratori del Gran Sasso - ha dichiarato il direttore Previtali - Ospitare la Commissione di vigilanza del Consiglio regionale d'Abruzzo ha rappresentato l'occasione per raccontare ricerca e innovazione, che qui produciamo in assoluta sicurezza attraendo importanti finanziamenti che portano grandi ricadute sul territorio".





