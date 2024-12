Carcere Sulmona, trovati 40 telefoni in un maxi blitz

Quaranta telefoni cellulari in possesso dei detenuti al carcere di Sulmona: a scoprirlo sono stati gli agenti penitenziari nel corso di un maxi blitz eseguito questa mattina. Alla retata hanno partecipato circa cento baschi blu, arrivati in supporto da tutta Italia e le unità cinofile.

Gli agenti hanno passato al setaccio tutti gli angoli del penitenziario, trovando complessivamente e sequestrando 40 smartphone che i detenuti avevano nascosto nelle rispettive celle. Nel corso dell'operazione sono stati inoltre sequestrati circa cento grammi di hashisc, trovati in parte su un detenuto e in parte negli ambienti comuni.

L'operazione, coordinata dal comandante di reparto, Alessandra Costantini, riaccende l'allarme sui device introdotti in carcere. Solo da gennaio ad oggi sono 110 i telefoni trovati dagli agenti penitenziari tanto che il carcere peligno è finito al centro dell'inchiesta condotta dalla Dda di Napoli. Il Ministero sta valutando di schermare la struttura.



