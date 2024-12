Arcivescovo L'Aquila visita ospedale San Salvatore e carcere

L'arcivescovo dell'Aquila, Antonio D'Angelo, questa mattina, si è recato in visita ai pazienti dell'ospedale San Salvatore del capoluogo per un augurio in prossimità del Natale.

L'arcivescovo è stato ricevuto dai dirigenti della Asl, a partire dal manager Ferdinando Romano e dal cappellano fra Luciano Antonelli.

Ieri invece, monsignor D'Angelo si è recato nel carcere 'Le Costarelle' di Preturo dove è stato accolto dal direttore, dal comandante della Polizia penitenziaria e dal cappellano fra Francesco Lo Presti.

Queste visite testimoniano la vicinanza della comunità ecclesiale alle persone più fragili e bisognose, portando un messaggio di speranza e solidarietà in questi giorni di festa.

Un gesto di attenzione verso la stessa comunità.



