Presentata all'Aquila la 'Fiera della Magia'

Presentati all'Aquila i programmi della 'Fiera della Magia 2024' e dell'evento 'Aspettando le Tracce del Drago 2025', in programma da venerdì 20 a 22 dicembre alla Villa Comunale e al palazzo dell'Emiciclo.

Venerdì 20 dicembre via ai mercatini natalizi a tema magico, arricchiti dalla conferenza 'Eroi e antieroi, eroine e antieroine'. In occasione del 40/o anniversario del film 'La Storia Infinita' verranno esplorate le figure del fantastico.

Sabato 21 focus su H.P. Lovecraft con la presentazione del libro 'Yog-Sothotery', a cura di Salvatore Santangelo.

Interverranno Virginia Como e Angelo Clementi per approfondire l'influenza dei mondi antichi sull'opera di Lovecraft e sul nostro immaginario contemporaneo. Domenica 22 il programma si sposterà verso la rievocazione storica con il convegno 'L'evoluzione e la messa in rete delle rievocazioni storiche: il caso di Braccio da Montone', con Andrea Tozzi, coautore del libro "2 Giugno 1424 - La Battaglia di Bazzano".

Il programma è stato illustrato da Virginia Como, presidente di L'Aquila che Rinasce, e Marcello di Giacomo, di L'Aquila Young, insieme ai relatori Andrea Tozzi e Angelo Clementi.





