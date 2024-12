Marelli e Sodecia, corteo di protesta a Sulmona

E' sempre più drammatica la situazione dell'automotive in Valle Peligna. Per questo Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Ugl hanno proclamato una manifestazione per venerdì 20 dicembre. L'appuntamento è alle 8.30 alla Villa Comunale di Sulmona per avviare poi il corteo di protesta alle 9. I lavoratori raggiungeranno la sede del Comune dove si terrà il Consiglio comunale straordinario sul futuro dello stabilimento Marelli di Sulmona. "Lo stabilimento assiste da anni a un cronico ricorso agli ammortizzatori sociali, tanto che a agosto 2025, alla scadenza dell'attuale contratto di solidarietà, sarà necessario attingere a ammortizzatori in deroga" ricordano le organizzazioni sindacali, sottolineando che "la Marelli di Sulmona ha come cliente quasi esclusivo lo stabilimento FCA Italy di Atessa (ex Sevel). Alla commessa di Atessa si aggiungono altre commesse minori, sempre della galassia Stellantis, molte delle quali saranno chiuse nell'arco dei prossimi mesi. Recentemente, inoltre, l'azienda ha comunicato che alcune lavorazioni saranno oggetto di un processo di insourcing da parte del cliente FCA Italy di Atessa, aggravando così la situazione dello stabilimento Marelli di Sulmona".

Non se la passa meglio lo stabilimento della Sodecia di Raiano che attualmente conta 44 addetti, anch'esso fornitore di stabilimenti Stellantis, in regime di contratto di solidarietà fino a novembre 2025. "Di fronte a questa drammatica situazione dell'industria dell'automotive nel territorio della Valle Peligna, già gravemente colpito da un inesorabile processo di desertificazione industriale e dal conseguente spopolamento e impoverimento socio-economico, i lavoratori scenderanno in piazza" concludono i sindacati, chiamando a raccolta la cittadinanza.



