L'Aquila, riapre l'Auditorium del Parco tra musica e performance

Verrà riconsegnato alla città sabato 21 dicembre l'Auditorium del Parco, progettato da Renzo Piano per L'Aquila e interessato nei mesi scorsi da lavori di manutenzione e riqualificazione. Alla cerimonia di riapertura, in programma dalle 11, parteciperanno il sindaco, Pierluigi Biondi, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, Salvatore Provenzano, e Paolo Colonna, associato del Renzo Piano Building Workshop (Rpbw) di Parigi.

Nel corso della mattinata associazioni ed enti culturali cittadini animeranno l'iniziativa con performance artistiche, canore, musicali e teatrali, senza soluzione di continuità.

Sul palco della rinnovata struttura si esibiranno rappresentanti dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, del Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila, del Teatro dei 99, del Gruppo E-Motion, dei Solisti Aquilani, dell'Accademia delle Belle arti dell'Aquila, del Teatro Stabile d'Abruzzo e della Società Aquilana dei Concerti 'Barattelli'.

"Sarà un significativo momento per la nostra comunità - dichiara il primo cittadino Biondi - frutto della proficua e costante collaborazione instaurata tra Comune Usra. Il mio ringraziamento va alle Istituzioni, agli Enti e alle associazioni culturali che contribuiranno, con le loro esibizioni, a rendere ancora più coinvolgente ed emozionante la giornata. L'obiettivo è quella di innescare una partecipazione corale intorno a un luogo vitale per la nostra comunità".





