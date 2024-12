Comitato scuole sicure, Comune e Provincia siano trasparenti

Permane lo scontro dialettico sulla sicurezza delle scuole nell'Aquilano anche alla luce degli interventi di ricostruzione post terremoto 2009. Da una parte, il Comitato scuole sicure L'Aquila punta l'accento sul fatto che "3.587 studenti fanno ancora lezione nei 17 Musp rimasti attivi sul territorio" e "più del 60% delle scuole comunali in muratura o cemento armato" hanno "indici di vulnerabilità sismica tra 0.15 e 0.46". Dall'altra parte, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi punta l'accento sulla programmazione e sulla capacità di reperire risorse.

"Per la ricostruzione delle scuole dell'Aquila, ad oggi, sono a disposizione una programmazione chiara degli interventi e finanziamenti certi per oltre 100 milioni di euro" ha ricordato il primo cittadino nel corso del suo intervento al convegno sulla continuità scolastica a seguito di eventi emergenziali che, organizzato dal Mim, si è svolto ieri all'Aquila alla presenza del sottosegretario di Stato per l'Istruzione e il Merito, Paola Frassinetti.

"Altri 33 milioni di euro circa, di cui 9 per le strutture del Comune dell'Aquila - ha detto ancora - sono in arrivo con l'approvazione, nella prossima seduta Cipess prevista per giovedì 19 dicembre, del terzo Piano annuale di ricostruzione degli edifici scolastici".

Nella nota del Comitato scuole sicure viene fatto notare che, nell'ambito della ricostruzione scolastica, le date di 'fine lavori' vengono spostate in avanti, si indicano 'fine lavori' inverosimili. Non crediamo più nell'operazione trasparenza del Comune dell'Aquila sulla ricostruzione scolastica".

Critiche vengono sollevate anche in relazione alla situazione delle scuole provinciali dove vengono condotti interventi di manutenzione che non interessano la vulnerabilità sismica. "In sintesi - conclude la nota del Comitato - chiediamo a Comune e Provincia il piano degli interventi di adeguamento sismico che hanno intenzione di eseguire sugli edifici scolastici di propria responsabilità. Quali interventi, su quali edifici, entro quando. Magari inserendo date, questa volta vere".



