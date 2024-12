Borse di studio: budget Regione a 32 mln, via libera anticipo

Sale a 32 milioni di euro la dotazione finanziaria per le borse di studio degli studenti abruzzesi. La decisione della Giunta regionale dopo il via libera dell'Autorità di gestione dei fondi FSE e FESR che, con un provvedimento del responsabile Carmine Cipollone, ha autorizzato la destinazione per finalità di studio di una parte della dotazione Fse Plus in modo da creare una specifica scheda di intervento. Lo stanziamento di risorse permetterà alle Adsu, le aziende per il diritto agli studi universitari, di poter riconoscere il beneficio a coloro che sono in graduatoria per l'anno accademico 2024/2025 in modo da poter erogare, entro il prossimo 31 dicembre, la prima rata della borsa di studio a favore di tutti gli idonei.

"E' un risultato storico - esordisce l'assessore all'Istruzione e all'Università Roberto Santangelo - perché per la prima volta la Regione Abruzzo mette a disposizione delle Adsu le risorse necessarie sia per garantire, con un anticipo di cassa, l'erogazione della prima rata agli studenti in graduatoria sia, successivamente, il pagamento di tutte le borse con lo scorrimento delle graduatorie".

Sulla stessa frequenza d'onda il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. "ll diritto allo studio è sempre stato uno dei punti fermi della politica della nostra Giunta regionale - commenta il Presidente - Dopo essere riusciti a erogare la borsa di studio a tutti gli studenti idonei in graduatoria negli ultimi anni, quest'anno finalmente riusciamo ad erogare entro la fine dell'anno l'anticipo delle borse di studio a tutti gli aventi diritto. Fondi a disposizione degli studenti che sicuramente saranno utili per la loro formazione, per garantire le attività basilari del loro percorso di studi".

La creazione di una scheda di intervento all'interno della programmazione FSE Plus con uno specifico e definito stanziamento significa "che per l'attuale edizione 2024/2025 - precisa Santangelo - abbiamo fin da ora le risorse necessarie, pari a 7,5 milioni di euro, per garantire lo scorrimento della graduatoria in modo da soddisfare tutti gli aventi diritto, ma soprattutto che per le prossime edizioni le Adsu e gli studenti potranno contare su risorse certe con destinazione definita".





