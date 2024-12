Uomo senza casa e lavoro, la replica del Comune di San Salvo

"I servizi sociali del Comune, in collaborazione con le Caritas locali, e raggiunti i familiari del signore, si sono attivati tempestivamente per affrontare la situazione segnalata. La persona in questione è stata presa in carico dagli operatori sociali che, con professionalità e dedizione, hanno offerto diverse soluzioni di assistenza e accoglienza, tutte però rifiutate dall'interessato". Lo afferma in una nota il Comune di San Salvo, in merito alla vicenda dell'uomo di 60 anni rimasto senza lavoro e senza casa resa nota dall'avvocato Walter Pracilio.

"L'amministrazione comunale è sempre attenta alle situazioni di fragilità e ai bisogni dei più deboli - dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis - le accuse di disinteresse non solo sono prive di fondamento, ma offendono il lavoro costante e spesso silenzioso di chi, ogni giorno, si adopera per aiutare chi si trova in difficoltà. Non lasciamo indietro nessuno e continuiamo a lavorare con impegno, insieme alle Caritas e ai volontari, per garantire sostegno a chiunque ne abbia bisogno".

"I servizi sociali di San Salvo - aggiunge l'assessore alle Politiche Sociali, Gianmarco Travaglini - collaborano costantemente con le associazioni di volontariato per offrire aiuto concreto e soluzioni dignitose. È importante, però, rispettare le scelte personali di chi, nonostante le proposte di aiuto, decide di non accettarle. L'amministrazione continuerà ad insistere con il signore affinché accetti le proposte che gli abbiamo rivolto e attraverso le Caritas, e continueremo come sempre a mantenere alta l'attenzione su queste situazioni, senza mai venire meno ai propri doveri di assistenza". "L'amministrazione comunale di San Salvo, pertanto - si legge nella nota - respinge con decisione le accuse di inerzia e ribadisce il proprio impegno concreto e costante nei confronti di tutti i cittadini, in particolare di coloro che vivono condizioni di disagio sociale ed economico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA