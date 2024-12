Scontro fra auto nel Teramano, muore una donna

Incidente mortale in serata a Giulianova (Teramo), in via del Casale, al confine con Mosciano Sant'Angelo (Teramo), dove due macchine si sono scontrate. La vittima è una donna di 67 anni. Ferito un uomo di 49 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Teramo. Sul posto, lungo la Sp15, sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e i sanitari del 118 di Giulianova che hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare alla donna, purtroppo invano.

Dopo il frontale tra la Nissan Pixo condotta dalla donna e una Volkswagen Maggiolone, il conducente di quest'ultima è rimasto bloccato nell'abitacolo; estratto dai vigili del fuoco, l'uomo è stato poi trasportato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo. Sul luogo è intervenuta anche un'altra ambulanza della Croce Rossa Italiana.

Per tutta la durata delle operazioni la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico. Intervenute anche pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.





