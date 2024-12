Nuovo ospedale Teramo: Marsilio, opera all'avanguardia

"Un'opera che incarna la volontà della Regione Abruzzo di investire concretamente nella salute e nel benessere dei cittadini. Il nuovo ospedale potrà garantire cure di qualità e servizi eccellenti. Puntiamo a creare un ambiente moderno e stimolante, in grado di attrarre e trattenere i migliori professionisti del settore che non solo eleverà il livello dell'assistenza sanitaria, ma fungerà da catalizzatore per la riqualificazione dell'intera area, rafforzando il ruolo di Teramo come eccellenza e punto di riferimento per la sanità regionale". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo oggi a Teramo, insieme all'assessore alla Salute Nicoletta Verì e al direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, alla conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo ospedale che sorgerà nell'area sud-est del complesso 'G. Mazzini'.

Si tratta di un modello avanzato di struttura sanitaria, progettato per garantire cure all'avanguardia e rispondere in modo mirato alle necessità sanitarie del territorio. Presenti anche i consiglieri regionali Paolo Gatti e Marilena Rossi.

Il costo complessivo dell'intervento è di 285,9 milioni di euro, di cui 192 milioni per lavori e 93 milioni per spese amministrative e nuove tecnologie. Si procederà con un appalto pubblico e in questo senso la maggioranza di centrodestra ha imboccato una strada diversa rispetto a quella della Giunta di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso che aveva tentato azioni di project financing, poi fallite.

Leo Medori, il tecnico di supporto al RUP, ha illustrato lo studio di fattibilità. Il progetto prevede una struttura all'avanguardia di 85.329 metri quadri, con cinque ali di degenza disposte radialmente attorno a una piazza centrale coperta, che fungerà da hall principale. Saranno inclusi blocchi operatori, reparti intensivi, ambulatori e spazi per i servizi.

"Confermiamo il nostro impegno a rendere la sanità abruzzese un'eccellenza - ha proseguito Marsilio - Si tratta di un investimento che guarda al futuro, mettendo al centro le persone e le loro esigenze, in una visione di sanità efficiente, sostenibile e innovativa. Un terzo delle risorse economiche previste è già disponibile nelle casse regionali. Per la parte restante cerchiamo di reperire ulteriori finanziamenti; se necessario, si farà ricorso all'accensione di un mutuo, assicurando così la completa copertura dei costi". Tra le caratteristiche principali: un'integrazione armoniosa con l'ex sanatorio storico (Lotto 3), il recupero di edifici per nuove funzioni, come un nido aziendale, e spazi verdi pensili. Il parcheggio multipiano, attualmente capace di ospitare 675 veicoli, sarà ampliato fino a 989 posti auto a cui vanno aggiunti altri 424 posti auto a raso dislocati in tutta l'area ospedaliera.



