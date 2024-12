Nuovo codice della strada, 5 patenti ritirate a Montesilvano

Cinque patenti ritirate in una sola notte a Montesilvano ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova etilometrica, nonché al successivo test salivare al fine di accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti. Sono i primi risultati dell'imponente servizio disposto dalla Polzia stradale di Pescara a poche ora dall'entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada.

I controlli, finalizzati proprio a contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, sono stati condotti con l'ausilio di un laboratorio mobile e con la presenza del personale sanitario della Questura di Pescara. Il servizio è stato svolto nelle principali aree della movida, e in particolar modo a Montesilvano.

Il tasso alcolemico più elevato è stato riscontrato a un uomo di 46 anni, con un valore di 1,35 g/l, più del doppio rispetto al limite consentito. Sottoposto alla successiva prova salivare, è stato riscontrato positivo anche alla cocaina. Positivo alla cocaina anche un trentenne il quale non solo si era messo alla guida dopo aver assunto stupefacenti, ma è risultato positivo anche all'etilometro con un tasso di 0,96 g/l.

Per tutti sono scattate le sanzioni previste dal Codice, comprese la sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti. In una sola notte, ben 60 i punti patenti decurtati.

Sanzionati anche tre conducenti che circolavano senza l'utilizzo di cinture di sicurezza: per loro una sanzione pecuniaria e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Non è scattata la nuova "sospensione breve" prevista dall'art 218-ter del Codice della Strada, in quanto i conducenti avevano un saldo punti, superiore a 20.

Per quanto riguarda gli stupefacenti la Questura di Pescara ricorda che in base alle nuove norme del Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre, non è più necessaria la dimostrazione dello stato di alterazione, ma è sufficiente la semplice assunzione. Intensificati in questi giorni anche i controlli finalizzati a verificare la presenza delle dotazioni invernali; quattro le infrazioni in un solo giorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA