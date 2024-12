Investita sulle strisce, trentenne muore a Manoppello

Una donna di 30 anni è morta dopo essere stata investita da un'automobile a Manoppello (Pescara), zona Scalo. L'incidente è avvenuto in via XX settembre, intorno alle 16.30. Inutile l'intervento del 118, arrivato con l'ambulanza medicalizzata, mentre si era alzato in volo anche l'elisoccorso da Pescara. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno sollevato l'automobile, sotto la quale la vittima era rimasta incastrata.

Stando a una prima ricostruzione, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da un'Audi Q3 guidata da un uomo di 80 anni. Violento l'impatto, tanto che la trentenne è rimasta incastrata sotto l'automobile, senza avere scampo. Dei rilievi si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Popoli (Pescara).





