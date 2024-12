Centri accoglienza per animali finanziati con la spesa al super

Non solo canili e gattili, ma anche centri per la fauna selvatica: sono 46 le strutture di accoglienza per animali a cui sono destinati 51mila euro, ricavato dell'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 'Una cuccia per tutti' La cooperativa ha infatti destinato ai centri di accoglienza per animali abbandonati 10 centesimi per ogni acquisto compiuto nei sui punti vendita fra il 5 settembre e il 1 dicembre di prodotti della collezione Peanuts, dai teli per auto, alle ciotole, ai peluches con i personaggi disegnati da Schultz.

Secondo i dati Enpa. sono 80 mila i cani che vengono abbandonati ogni anno e 50 mila i gatti, senza contare l'aumento delle richieste che arrivano ai centri per la fauna selvatica.

Lo scorso luglio con l'iniziativa Dona la spesa, consumatori e soci coop hanno donato 60 mila tonnellate di prodotti per animali (a cui si aggiongono le tre tonnellate raccolte attraverso il servizio di spesa online easycoop) andate a oltre 180 enti del territorio.



