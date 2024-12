Bretella ferroviaria, oggi primo treno veloce Pescara-L'Aquila

"Quando siamo arrivati non esisteva la bretella e ci dicevano che Sulmona veniva tagliata fuori. Oggi la città è allegramente in piedi. Quelle che hanno una stazione sola sono piccole città. Sulmona ne ha due e ci ha guadagnato come del resto l'Abruzzo". Sono le parole del presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha inaugurato questa mattina il primo treno veloce che collega Pescara all'Aquila. Alle 13.12 il convoglio ha fatto tappa nella nuova bretella ferroviaria di Santa Rufina, a Sulmona. Sono saliti a bordo, oltre a Marsilio, l'assessore regionale ai Trasporti, Umberto De Annuntiis, il commissario straordinario per il raddoppio della Pescara-Roma, Vincenzo Marcello, e il direttore regionale di Trenitalia, Bruna Di Domenico. "Il nostro obiettivo è fare in modo, che anno dopo anno, il servizio possa crescere e risultare sempre più attrattivo - afferma Marsilio, annunciando anche l'acquisto di nuovi treni - Grazie alla realizzazione della bretella si devono ridisegnare orari e numero dei treni.

Si può sempre migliorare e ascolteremo i territori" continua, riferendosi anche alla protesta di dieci sindaci della Valle Subequana che hanno contestato la soppressione delle fermate nei rispettivi comuni. "Non si può confondere il treno veloce con la corsa ordinaria. Altrimenti non sarebbe veloce" conclude Marsilio.

L'opera, che ha avuto un costo di 12 milioni, permette di collegare Pescara al capoluogo di regione con un risparmio di dieci minuti. La fermata è stata dotata di un marciapiede di 250 metri, due pensiline, monitor e segnaletica acustica per fornire informazioni al pubblico, nonché di un parcheggio di circa 2.700 metri quadrati. La bretella comprende anche la costruzione di un tratto di ferrovia lungo circa 700 metri che servirà a collegare la linea principale Pescara-Roma alla tratta Sulmona-L'Aquila. I lavori erano partiti nel novembre 2022. Oggi il primo treno che rappresenta la principale novità dell'orario invernale di Trenitalia in Abruzzo: Regionale Veloce 4197 in partenza da Pescara alle 12:17 con arrivo a L'Aquila alle 14:02; fermate intermedie a Pescara Porta Nuova (12:20), Chieti (12:32) e Sulmona S. Rufina (13:11); RV 4287 in partenza da L'Aquila alle 19:27 per Pescara (21:12); fermate intermedie a Sulmona S.

Rufina (20:14), Chieti (20:55) e Pescara Porta Nuova (21:07).





